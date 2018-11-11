На выборах в ЛНР уже проголосовали 18% избирателей

Луганск, 11 ноября. Явка на выборах главы и депутатов Народного совета ЛНР к 10.00 по московскому времени составила 18%. Нарушений избирательного процесса не зафиксировано, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии ЛНР Елена Кравченко.

На пост главы Луганской народной республики баллотируются четыре кандидата. Исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник, а также Олег Коваль, Людмила Руснак и Наталья Сергун.

Выборы в Донбассе проходят при участии более 90 наблюдателей из нескольких десятков стран. В ДНР и ЛНР сообщали, что для работы наблюдателей созданы все необходимые условия.