Президент международного фестиваля Comic-Con скончался в США
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Сан-Диего, 11 ноября. В США умер президент международного фестиваля комиксов Comic-Con Джон Роджерс. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.
«С глубокой печалью мы объявляем о кончине Джона Роджерса, президента Comic-Con» , — сообщили в пресс-служба мероприятия.
Мужчина скончался в субботу, 10 ноября, из-за осложнений, которые вызвала глиобластома — агрессивная форма рака мозга.
Как сообщает «Газета.ru», Джон Роджер был президентом Comic-Con с 1986 года. Каждый год его повторно избирали на эту должность. Впервые он начал работать на фестивале в 1978 году, занимаясь технической стороной мероприятия.
Comic-Con — международный фестиваль комиксов и связанной с ними культурой.