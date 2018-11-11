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Президент международного фестиваля Comic-Con скончался в США

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Президент международного фестиваля Comic-Con скончался в США

Сан-Диего, 11 ноября. В США умер президент международного фестиваля комиксов Comic-Con Джон Роджерс. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.

«С глубокой печалью мы объявляем о кончине Джона Роджерса, президента Comic-Con»​ , — сообщили в пресс-служба мероприятия.

Мужчина скончался в субботу, 10 ноября, из-за осложнений, которые вызвала глиобластома — агрессивная форма рака мозга.

Как сообщает «Газета.ru», Джон Роджер был президентом Comic-Con с 1986 года. Каждый год его повторно избирали на эту должность. Впервые он начал работать на фестивале в 1978 году, занимаясь технической стороной мероприятия.

Comic-Con — международный фестиваль комиксов и связанной с ними культурой.

Автор: Денис Коробейников
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