Рогозин предложил тестировать на разработчиках систему спасения космонавтов

Москва, 11 ноября. В экипаж российского корабля «Федерация» необходимо включить разработчиков новой системы аварийного спасения. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Мы конструкторов обязательно должны посадить в корабль при испытаниях системы аварийного спасения», — рассказал Рогозин на заседании в ракетно-космической корпорации «Энергия».

Глава Роскосмоса привел в пример руководителя Советского государства Иосифа Сталина, который во время испытания бронемашины, посадил внутрь ее конструктора. Машина оказалась хорошая, поэтому, когда ее изрешетили из автомата, конструктор остался жив, приводит слова Рогозина РИА Новости.

Источник РИА Новости заявил, что Рогозин отреагировал такой цитатой на предложение конструкторов установить систему аварийного спасения на корабле «Федерация», но при этом сократить количество ее испытаний.