Сирия: Россия зафиксировала два нарушения перемирия в Алеппо

Дамаск, 11 ноября. Российские наблюдатели зафиксировали два случая нарушения режима прекращения огня в Сирии. Об этом говорится в ежедневном бюллетене Минобороны РФ.

Представители России зафиксировали два случая стрельбы в Алеппо. Турецкая часть представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, обстрелов не зафиксировала.

Центр по примирению враждующих сторон в Сирии провел две гуманитарные акции за минувшие сутки.

Напомним, в САР созданы четыре зоны деэскалации: Восточная Гута, север провинции Хомс, провинция Идлиб, части провинций Латакия, Хама Алеппо, а также районы провинций Даръа и Эль-Кунейтра.