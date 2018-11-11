«Уважаю просьбу хозяев»: Нетаньяху объяснил, почему не планирует переговоры с Путиным в Париже





Тель-Авив, 11 ноября. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объяснил, почему не планирует проводить переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным в Париже.

По его словам, он уважает просьбу властей Франции не проводить «сторонних» встреч на полях праздничных мероприятий по случаю 100-летия со дня завершения Первой мировой войны.

«Я уважаю просьбу хозяев,а их просьба заключалась в том, чтобы не проводить «сторонние встречи», как они это называют», — заявил он журналистам.

При этом Нетаньяху уточнил, что увидится в Париже с десятками мировых лидеров со всего мира, и него запланированы отдельные переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. В ходе этой встречи, по словам израильского премьера, предстоит обсудить много важных вопросов.

«Но все же самое важное — присутствие там (на праздничных мероприятиях в Париже. — прим. ФАН), и я, как обычно, буду с гордостью представлять государство Израиль», — подчеркнул он.

Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не исключил, что в Париже Владимир Путин может провести встречи "на ногах", в том числе и с американским президентом Дональдом Трампом. Однако представитель Кремля подчеркнул, что формат праздничного саммита в столице Франции не предполагает отдельных двусторонних переговоров.

Как сообщил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, формат мероприятий не предполагает отдельных двусторонних встреч в графике Путина, однако контакты «на ногах» с другими прибывшими в Париж лидерами, в том числе с президентом США Дональдом Трампом, не исключены.