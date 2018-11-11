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Сирия: российские военные напишут географический диктант на базе «Хмеймим»

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Сирия: российские военные напишут географический диктант на базе «Хмеймим»

Дамаск, 11 ноября. Российские военнослужащие, дислоцированные на базе «Хмеймим» в Сирии, примут участие в ежегодной акции «Географический диктант». Диктант будут писать врачи, летчики, полицейские и технический персонал, сообщили в Минобороны России.

Акция «Всероссийский географический диктант» впервые прошла в 2015 году по инициативе президента РФ Владимира Путина. Акция является добровольной и бесплатной, и направлена на оценку уровня географической грамотности населения.

В первой акции на региональных площадках и онлайн приняли участие почти 72 тысячи человек.

Автор: Регина Пак
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