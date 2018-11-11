«Кампания по развалу»: украинский генерал обвинил Россию в плачевном состоянии ВСУ

Киев, 11 ноября. До 2014 года политика украинских властей была направлена на сокращение соцобеспечения военнослужащих и являлась частью «кампании по развалу ВСУ». Об этом заявил генерал-лейтенант СБУ Александр Скипальский.

Он обвинил Россию и Киев в плачевном состоянии армии страны: по его словам, руководство государства проводило системную политику по сокращению численности ВСУ сначала в экономических целях, а потом и в целях «уничтожения страны».

«Сокращение социального и материального обеспечения военнослужащих заложило фундамент и стало одним из ключевых факторов развала ВСУ на момент 2014 года», — написал Скипальский в своем материале для издания «Корреспондент».

Он считает, что якобы именно в этих целях распродавали военное имущество Украины. Скипальский заявляет, что президенты Леонид Кравчук и Леонид Кучма создали «десятки дочерних предприятий», которые занимались продажей оружия, техники, земли и недвижимости украинской армии.

«Средства шли в офшоры, на создание кланов и олигархов», — заявил Скипальский.

По его словам, именно политика по сокращению социального обеспечения и привела к тому, что начался массовый отток военнослужащих из ВСУ. Это и привело к дефициту кадров в армии.

Руководство Украины с 2014 года придерживается антироссийской политики. Киев заявляет о некой «российской агрессии». Москва неоднократно подчеркивала, что придерживается политики невмешательства в дела соседнего государства и не имеет никаких военных планов в отношении Украины.