Реакция ЕС и Украины на выборы в Донбассе показала их реальное отношение к минским соглашениям — эксперт

Киев, 11 ноября. Украина и Евросоюз не признают выборы в ДНР и ЛНР. По мнению политолога Юрия Почты, права республик отвергаются с самого начала подписания Минских соглашений.

Почта подчеркнул, что в Киев и Европе игнорируют то, что под минскими соглашениями стоят подписи, в том числе, глав двух республик Донбасса. Европейцы не воспринимают ДНР и ЛНР в качестве субъектов минского процесса, считает политолог.

Так, глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявляла, что предстоящие выборы в Донбассе «нарушают международное право, а также суверенитет и закон Украины».

В беседе с ФБА «Экономика Сегодня» Юрий Почта подчеркнул, что отношение западных стран к выборам в ЛНР и ДНР ничего не изменят. По его словам, ни Европа, ни Киев не собираются реализовывать минские соглашения.

«Отношение Европейского союза и европейских структур к населению двух непризнанных республик Донбасса полностью совпадает с позицией киевских властей», — подчеркнул эксперт.

Эксперт считает, что в Европе при оценке конфликта на Украине постоянно используется политика двойных стандартов. Демократичным считается то, что выгодно, остальное называется «оккупацией и аннексией».

«Республики четыре года живут в ситуации блокады и военных действий. Им нужна самоорганизация, необходимо решать повседневные проблемы, поэтому избрание местных органов власти совершено разумный правильный шаг», — подчеркнул политолог.

Напомним, что Киев начал ввел войска в ЛНР и ДНР в апреле 2014 года, после того как в стране произошел государственный переворот. Республики не признали его результатов.

Выборы в ДНР и ЛНР проходят 11 ноября. На них выбирают глав республик и депутатов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что выборы не идут вразрез с минскими договоренностями.