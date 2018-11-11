Москва, 9 ноября. В 2017 году Украина импортировала 4,8 миллиона тонн антрацита. По данным на 2018 год, в страну уже ввезено из-за рубежа восемь миллионов тонн угля. 80% этого объема было поставлено из России: уголь добывали на шахтах украинского бизнесмена Рината Ахметова. Однако теперь «Российские железные дороги» отказываются перевозить топливо из-за отсутствия квот.

На импортированном угле работала Луганская ТЭС, находящаяся под контролем Киева. Теперь электростанцию вынуждены перевести на газ, что стало причиной повышения цен на электричество для украинцев.

Для Криворожской ТЭС пришлось импортировать 80 тысяч тонн угля из ЮАР, Приднестровская ТЭС будет переведена на уголь вида «Г» (газовый). Однако при всех этих маневрах Киеву не удается ликвидировать дефицит топлива. Санкционный бумеранг вернулся, пишет издание «Слово и Дело», и Украина оказалась без российского угля накануне зимы.

Ситуация была вызвана действиями Киева, заблокировавшего железнодорожное сообщение с Россией. Теперь РЖД не может поставлять топливо на Украину, что ставит страну и ее граждан в тяжелое положение в преддверии зимы.

С 2014 года украинские власти придерживаются выраженной антироссийской риторики. Киев пытается оборвать все торговые и экономические страны с соседним государством. При этом цены на газ на Украине выросли на 23,5% с ноября 2018 года. Повышение тарифов на газ было одним из основных условий МВФ для оказания финансовой помощи Киеву.