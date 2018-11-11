Трамп рассказал о продуктивных встречах в Париже

Москва, 11 ноября. Американский президент Дональд Трамп рассказал, что встречи в Париже были очень продуктивны для США.

«У меня были сегодня очень продуктивные для нашей страны встречи и звонки», — написал Трамп в Twitter.

Он подчеркнул, что на вечер у него запланированы встречи с мировыми лидерами.

Напомним, что во Франции в воскресенье запланированы масштабные мероприятия приуроченные к 100-летию окончания Первой мировой войны.

В субботу американский лидер встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. На воскресенье у Трампа запланирована беседа с российским президентом Владимиром Путиным.

Отметим, что на торжественные мероприятия приедут канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, президент Украины Петр Порошенко, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а также генсек НАТО Йенс Столтенберг, генсек ООН Антониу Гутерреш, и лидеры Испании, Греции, Эстонии, Канады, Чехии, Нидерландов, Бельгии, Армении, Латвии, Грузии, Австрии, Финляндии и Сербии.