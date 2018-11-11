Ученые выявили связь Instagram с одиночеством и депрессией

Филадельфия, 11 ноября. Ученые Пенсильванского университета в США выявили связь социальных сетей с эмоциональным состоянием человека. Одиночество и депрессия напрямую зависят от времени, проведенного в соцсетях, говорится в результатах исследования, опубликованных в журнале Journal of Social and Clinical Psychology.

Сотрудники университета провели эксперимент, в котором приняли участие 143 студента. Для опыта были выбраны три социальные сети: Facebook, Instagram и Snapchat.

Респондентов разделили на две группы. Участники первой проводили в соцсетях столько же времени, сколько и обычно. Участники второй группы тратили на соцсети не более 10 минут в день на каждую. Эксперимент продлился три недели, после чего все 143 человека прошли анкету по выявлению уровней одиночества, тревожности и депрессии.

Члены группы, уделявшие соцсетям всего по 10 минут, продемонстрировали меньше симптомов депрессии в сравнении с контрольной группой.

«Когда человек смотрит на события в жизни других людей, например, в Instagram, ему кажется, что все остальные живут лучше него», — сказала руководитель группы исследователей Мелисса Г. Хант.

При этом ученые пока не готовы проводить параллели с другими возрастными группами и социальными сетями, не охваченными экспериментом.