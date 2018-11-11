Украинские силовики дважды обстреляли территорию ЛНР за сутки

Луганск, 11 ноября. Украинские военные дважды обстреляли территорию ЛНР за минувшие сутки. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции республики.

По информации ведомства, украинские силовики использовали при обстрелах минометы калибром 82 миллиметра и вооружение БМП. Обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Золотое-5 и Желобок. Данные о пострадавших и разрушениях уточняются.

Киев начал вооруженную операцию в Донбассе весной 2014 года. После госпереворота на Украине регион не признал новое руководство страны. В ответ на это Киев начал так называемую АТО, позднее переименованную в ООС, против ДНР и ЛНР. По оценкам ООН, жертвами стали более 10 тысяч жителей Донбасса.

Для урегулирования ситуации мирных путем стороны заключили несколько соглашений, получивших название минских договоренностей. Международное сообщество неоднократно подчеркивало, что выполнение условий договоренностей является единственным способом урегулировать ситуацию в Донбассе. Несмотря на это, ВСУ продолжают обстрелы ДНР и ЛНР.