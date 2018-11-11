Адвокат Цеповяза рассказал о «болезненном состоянии» подзащитного

Москва, 9 ноября. Адвокат Вячеслава Цеповяза, осужденного на 20 лет тюрьмы по делу о массовом убийстве в станице Кущевская, рассказал о состоянии своего подзащитного. По словам Романа Бокова, Цеповяз находится в «болезненном» и подавленном состоянии.

Это, по словам, юриста, вызвано давлением, которое оказывают на Цеповяза после того, как в Сети появилось фото осужденного. На снимках запечатлен Цеповяз, одетый в тюремную робу. В руках у него — мобильный телефон, а на столе перед ним лежат крабы, шашлык и красная икра.

Боков рассказал, что в ближайшее время Цеповяза должны перевести из ШИЗО в обычную камеру. Ранее в УФСИН по Амурской области сообщили, что Цеповяз помещен в штрафной изолятор.

«Когда я был у него в ШИЗО, у него было болезненное состояние, подавленное морально в связи с этими событиями и давлением определенным моральным», — сказал Боков в комментарии РИА Новости.

После того, как в Сети были обнародованы фотографии, прокуратура начала проверку в колонии. В отношении сотрудников исправительного учреждения начато расследование по делу о превышении должностных полномочий.

Напомним, главаря ОПГ «Цапковские» Сергея Цапка и членов его банды осудили за убийство 12 человек в станице Кущевская осенью 2010 года. Цапок был приговорен к пожизненному заключению, но скончался от болезни в ночь на 7 июля 2014 года в СИЗО. Он ожидал рассмотрения жалобы на приговор.