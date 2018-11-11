ФБР задержало российского журналиста Александра Малькевича | 11 ноября | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Посольство РФ в США обратилось в Госдеп в связи с задержанием журналиста Малькевича Посольство России в США обратилось в Госдепартамент с запросом об обстоятельствах задержания журналиста, члена Общественной палаты России Александра Малькевича в аэропорту Вашингтона. Ранее стало известно, что сотрудники ФБР США задержали и допросили Малькевича. Журналисту также вручили уведомление с требованием регистрации посвященного правдивому освещению жизни в Америке издания USA Really в качестве иноагента. Напомним, задержание произошло вечером 9 ноября в аэропорту Вашингтона, в операции участвовали 19 спецагентов.

ЕС отклонил ключевое предложение Терезы Мэй по Brexit Брюссель отклонил ключевое предложение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по выходу страны из ЕС. Глава британского правительства предлагала создать независимый механизм для решения таможенных споров после Brexit. Предложение было призвано преодолеть последний барьер в переговорах с Евросоюзом и объединить правительство Терезы Мэй. В Европейском союзе заявили, что за соблюдением всех решений по Brexit следить возможно только в рамках Европейского суда.

Международные наблюдатели в ДНР рассказали о предстоящих выборах В преддверии выборов в Донецкой и Луганской народных республиках корреспонденту Федерального агентства новостей удалось пообщаться с международными наблюдателями из Италии. Экс-депутат Европарламента Джульетто Кьезо прибыл в республику по приглашению МИД ДНР. По его словам это, скорее, неофициальный визит с целью рассказать о происходящем в Европе. Немецкий наблюдатель Андреас Маурер сообщил, что подготовка к выборам в ЛНР проходит на высоком уровне, и надеется, что выборы пройдут организовано и обойдутся без серьезных инцидентов.