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В Донбассе начались выборы глав республик и депутатов

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В Донбассе начались выборы глав республик и депутатов

Донецк, 11 ноября. В Донбассе начались выборы глав республик и депутатов Народных советов. К 8.00 по московскому времени в ДНР открылись 408 избирательных участков, в ЛНР — 316 участковых избирательных комиссий. Они завершат свою работу в 20.00 по времени Москвы. После этого начнется подсчет голосов.

На пост главы Донецкой народной республики баллотируются пять кандидатов. Кроме врио главы ДНР, Дениса Пушилина, на должность претендуют бывший замминистра образования и науки ДНР Владимир Медведев, юрист Елена Шишкина, депутат Народного совета Роман Храменков и известный общественный деятель Роман Евстифеев.

В ЛНР на пост главы республики баллотируются четыре кандидата. Среди них: врио главы республики Леонид Пасечник, а также Олег Коваль, Людмила Руснак и Наталья Сергун.

В ДНР по итогам выборов должны избрать 100 депутатов, в ЛНР — 50.

Избирательный процесс проходит под присмотром более 90 наблюдателей из нескольких десятков стран. Власти ДНР и ЛНР заявляли, что для работы наблюдателей созданы все необходимые условия.

Автор: Регина Пак
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