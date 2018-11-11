«Крым был напуган и боялся войны»: на Украине признали невозможность вернуть полуостров

Киев, 11 ноября. Гражданам Украины было «больно потерять» Крым, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман. Она сравнила полуостров с «жемчужиной в короне» и признала, что украинцы понимают: «вернуть» Крым в состав Украины «на данном этапе» невозможно.

Герман считает, что жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией в 2014 году, так «Крым был напуган и боялся войны». Экс-депутат пожалела о потере полуострова. При этом она считает, что однажды регион снова станет частью Украины.

«Мы все хотели бы, чтобы Крым вернулся на Украину. Однако, если смотреть прагматично на этот вопрос, если посмотреть реально, то каждый из нас понимает, что на данном этапе это невозможно», — сказала Анна Герман в эфире телеканала NewsOne.

Для того, чтобы вернуть Крым, заявила Герман, необходимо «думать над компромиссом» и закончить войну в Донбассе. Происходящее в этом регионе, по мнению экс-парламентария, стало причиной «глупых решений» Киева, которые и отпугнули крымчан четыре года назад.

Герман также сравнила Крым с «жемчужиной из короны». По ее словам, каждый украинец хотел бы, чтобы полуостров вернулся в состав страны. Однако, подчеркнула политик, есть желания, а есть возможности.

«Мы должны быть реалистами, и мы должны понимать, что компромисс надо искать», — резюмировала Анна Герман.

Напомним, Крым стал субъектом РФ в 2014 году. После госпереворота на Украине жители полуострова провели референдум о самоопределении. 95% крымчан проголосовали за воссоединение с Россией. Тем не менее Киев считает полуостров своей, хоть и «временно оккупированной территорией». Москва неоднократно подчеркивала, что вхождение Крыма в состав РФ прошло в соответствии с нормами международного права, а потому вопрос о его статусе необходимо считать закрытым.