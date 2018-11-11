«Они минимальные, зато отчитались»: украинский эксперт назвал последний пакет санкций США против России смешным

Киев, 11 ноября. Украинский политический эксперт Дмитрий Джангиров назвал последний пакет санкций США против России смешным.

Выступая в эфире канала Ukrlife.TV эксперт раскритиковал новые антироссийские санкции Соединенных Штатов, в которые были включены ограничительные меры в отношении некоторых санаториев Крыма. По мнению Джангирова, этот пакет имеет компромиссный характер.

«Эти санкции — это игра. Трамп не оставляет надежд все-таки заручиться нейтралитетом или какой-то поддержкой России против Китая. Трамп гнет свою линию против Китая и таких компромиссных ограничений против России», — заявил эксперт.

По словам Джангирова, в США «по циклу подошло время ввода санкций». Но введение санкций против пансионатов в Крыму, по мнению эксперта, будут незначительными даже для экономики полуострова. Россия новые ограничительные меры не заметит вовсе.

«Да, есть нюансы, оно звучит как-то — «очередной пакет санкций», но они минимальные, зато отчитались — санкции введены. Зато параллельно они ведут переговоры о возможности, например, освоения арктических нефтегазовых рождений с американскими компаниями», — заключил Джангиров.

Ранее «Известия» сообщили, что новые запланированные США в отношении России санкции, могут стать причиной срыва контракта на закупку российских военных самолетов Су-35 для ВВС Индонезии. Представитель военно-воздушных сиз азиатского государства Новьян Самьега отметил, что страна может отказаться от ранее подписанного контракта, если жесткие ограничения будут угрожать самой Индонезии. В случае срыва поставок, альтернативой российским Су-35 могут стать американские истребители F-16.