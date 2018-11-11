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Стала известна причина крушения военного самолета в США

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Стала известна причина крушения военного самолета в США

Вашингтон, 11 ноября. Унесшее жизни девяти человек крушение военного самолета в американском штате Джорджия произошло из-за ошибки экипажа. Об этом со ссылкой на отчет совета по расследованию происшествий ВВС США сообщает Savannah Morning News .

Крушение транспортного самолета Lockheed С-130 произошло 2 мая. В нем погибли пять членов экипажа и четыре пассажира. Самолет направлялся на «свалку авиационной техники» на территории военно-воздушной базе Дэвис-Монтан в штате Аризона, но спустя непродолжительное время после взлета упал на автомагистраль.

«Экипаж самолета не смог адекватно приготовиться к чрезвычайным ситуациям, не смог прервать взлет и не реагировал должным образом после взлета», — цитирует отчет совета по расследованию происшествий ВВС США издание.

Автор: Виктор Мальцев
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