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В Сети появилось видео, как Усик отправил в нокаут Белью

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В Сети появилось видео, как Усик отправил в нокаут Белью

Манчестер, 11 ноября. В Сети опубликовано видео окончания боя украинского боксера Александра Усика и британца Тони Белью.

Поединок прошел сегодня ночью в британском городе Манчестер. Украинский боксер Александр Усик нокаутировал оппонента в восьмом раунде, сообщают «Известия».

Усик отстоял сразу четыре чемпионских пояса по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO). На профессиональном ринге Усик провел 16 боев и одержал 16 побед, 12 поединков украинский боксер завершил досрочно.

Для 35-летнего Белью бой с Усиком стал третьим поражением в карьере. Британец имеет в арсенале 30 побед и одну ничью.

Автор: Виктор Мальцев
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