Посольство РФ в США обратилось в Госдеп в связи с задержанием журналиста Малькевича

Вашингтон, 11 ноября. Посольство России в США обратилось в Госдепартамент с запросом об обстоятельствах задержания журналиста, первого заместителя председателя комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александра Малькевича в аэропорту Вашингтона. Об этом диппредставительство сообщило в микроблоге Twitter.

«В связи с сообщениями СМИ о задержании сотрудниками ФБР в аэропорту Вашингтона российского журналиста Александра Малькевича в Госдеп направлен запрос об обстоятельствах произошедшего», — говорится в сообщении.

Диппредставительство порекомендовало российским гражданам в подобных случаях сразу требовать связи с посольством.

Ранее стало известно, что сотрудники Федерального бюро расследований США задержали и допросили Александра Малькевича. Журналисту также вручили уведомление с требованием регистрации посвященного правдивому освещению жизни в Америке издания USA Really в качестве иноагента в США. Задержание произошло вечером 9 ноября в аэропорту Вашингтона, в операции участвовали 19 агентов ФБР.