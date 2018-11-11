На досрочном голосовании на выборах главы Хакасии явка составила 42,8%

Абакан, 11 ноября. На досрочном голосовании на выборах главы Хакасии явка избирателей составила 42,8%. Об этом журналистам сообщил глава республиканской избирательной комиссии Александр Чуманин.

«За два дня, 9 и 10 ноября, прошло досрочное голосование в 22 отдаленных населенных пунктах в четырех районах республики. Проголосовало 42,8% избирателей», — заяви Чуманин.

По данным избирательной комиссии, в списки включены 381 тысяча 606 избирателей.

Сегодня в 8.000 по местному времени (4.00 по Москве) в Хакассии открылись все 388 избирательных участков, сообщают «Известия». В республике проходит второй тур выборов главы региона. В нем участвует всего один кандидат — выдвинутый региональным отделением КПРФ Валентин Коновалов. Для победы ему необходимо набрать более 50% голосов.