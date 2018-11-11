ЕС отклонил ключевое предложение Мэй по Brexit

Лондон, 11 ноября. Брюссель отклонил ключевое предложение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по выходу страны из ЕС, сообщает газета The Sunday Times.

Глава британского правительства предлагала создать независимый механизм для решения таможенных споров после Brexit. Предложение было призвано преодолеть последний барьер в переговорах с Евросоюзом и объединить правительство Терезы Мэй.

Возможно, премьер-министр также пыталась избежать установления жесткой границы между Ирландией и Северной Ирландией. Но в Европейском союзе заявили, что за соблюдением всех решений по Brexit следить возможно только в рамках Европейского суда.

В настоящее время покинуть правительство готовы четыре выступающих против Brexit министра. Ранее «Известия» сообщили, что 9 ноября ушел в отставку министр транспорта Великобритании Джо Джонсон.