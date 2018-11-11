«Весь украинский флот способен пустить одну ракету»: Савинов рассказал о перспективах противостояния РФ и Украины в Черном море

Киев, 11 ноября. Заместитель генерального продюсера канала СТБ Виктор Савинов в интервью журналу «Країна» рассказал о перспективах противостояния РФ и Украины в Черном море в случае боевого столкновения.

Савинов ответил на вопрос журналиста о том, что Украина может противопоставить России в случае блокирования портов. Эксперт отметил, что руководство страны не понимает концепции флота, который «нужен не только для господства в море, но и для сохранения власти в своих территориальных водах».

Савинов напомнил о судьбах крейсера «Украина» и флагмана Черноморского флота России, крейсера «Москва».

«На Николаевском судостроительном заводе стоит уже гнилой крейсер «Украина». Второй по огневой силе корабль, который создало человечество. 27 лет назад он нам достался в готовности 94 процента. Рядом был крейсер «Москва» – 85 процентов готовности. Сейчас это флагман Черноморского флота РФ. А мы такой же не смогли правильно использовать, потому что не имели концепции флота. Если бы крейсер «Украина» сейчас вышел из Одессы, вопросы отпали бы сами собой», — заявил заместитель генерального продюсера канала СТБ.

Виктор Савинов также сообщил, что в Черном море размещены 27 российских кораблей. Украина может противопоставить им лишь ракетный катер «Прилуки», на борту которого расположены всего одна сломанная пусковая установка и две ракеты.

«То есть весь украинский флот способен пустить одну ракету. Имея выходы в два водоема, мы никогда их не контролировали», — заключил Савинов.

Ранее Газета.ru сообщила, что Киев собирается расширить контроль над Черным морем. Соответствующий закон «О прилегающей зоне Украины» одобрила Верховная рада. В Москве считают, что инициатива носит антироссийский характер и может привести к конфронтации в Черном море.