«Руки прочь от Москвы!»: россияне оценили рекламные билборды Порошенко

Москва, 11 ноября. Россияне оценили появившиеся на улицах украинской столицы рекламные билборды президента Украины Петра Порошенко с двусмысленным слоганом.

«Геть вiд Москви!», — гласит надпись на билбордах.

Фразу высказал украинский поэт-коммунист 1920-30-х годов Николай Хвылевский, который задавался вопросом о том, нужно ли при возрождении украинской культуры ориентироваться на Россию или Европу. Не знающие точного перевода фразы украинцы прочитали надпись как призыв «Руки прочь от Москвы».

На странность обратил внимание блогер Денис Гороховский.

«Руки прочь от Москвы», — как бы говорят нам новые социальные борды Петра Порошенко», — написал Гороховский в Facebook.

Многие пользователи соцсети поддержали тему и высказали свое мнение, одобрив призыв Петра Порошенко.

«Хороший призыв», — одобрила пользователь Katya Grishina.

Некоторые комментаторы предложил поменять место установки билбордов.

«Нужно такие на пути следования поезда Львов-Москва повесить», — посоветовала пользователь Анна Полунина.

Нашлись и те, кто критически высказался в адрес политтехнологов президента Украины и даже заподозрил их в диверсии.

Достаточно неоднозначный слогАн. Наверное политтехнологи #Порошенко решили его слить уже до начала выборов в #Украина. — Беня Коломойский (@kolomoyskiy_ben) November 10, 2018

«Вот что бывает, когда технологи живут в своем иллюзорном мире», — написал Михаил Павлив.