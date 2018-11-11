Политолог рассказал, в чем заключается очередной политический провал США

Вашингтон, 11 ноября. США потерпели очередной политический провал на международной арене из-за двойных стандартов во внешней политике по отношению к России, Сирии и Ирану с одной стороны, и Саудовской Аравии с другой. Такое мнение в статье для издания Atlantico.fr высказал специалист по геополитике Александр дель Валь.

Политолог отметил, что США вводят все новые санкции против России и Сирии, а также восстанавливают старые ограничительные меры в отношении Ирана. Но не реагируют на зверства Саудовской Аравии в Йемене.

Отношения между странами, по словам эксперта, не нарушили даже доказательства причастности королевства к терактам 11 сентября. Санкций в отношении Эр-Рияда не ввели и после убийства саудовскими спецслужбами журналиста Джамаля Хашукджи. В то же время США винят Россию в ситуации на Украине и правительство Сирии в гибели мирных жителей, забывая о том, что большая часть жертв в Сирийской Арабской Республике погибла от рук джихадистов.

По мнению политолога, Саудовская Аравия полностью ответственна за войну и гуманитарную катастрофу в Йемене. С 2015 года, по официальным данным, в стране по вине саудовских военных погибли четыре тысячи человек. Из-за введенного Саудовской Аравией эмбарго в Йемене погибли 50 тысяч детей, 8,4 миллиона человек находятся на грани голода, отметил Александр Дель Валь.

Но США закрывают глаза на действия Эр-Рияда, в то же время призывая Россию и Сирию не бомбить боевиков в Идлибе.

«Лишь двойной моралью можно объяснить снисходительность Запада к саудовским «союзникам», — подчеркивает Александр Дель Валь.

Эксперт отмечает, что на Западе многие требуют прекращения бомбардировок Йемена. Но в отличие от России, Ирана и Сирии, Саудовская Аравия не попала под санкции США. В результате королевство продолжает поддерживать террористические группировки, Тегеран укрепил позиции на Ближнем Востоке, а Вашингтон потерпели очередное политическое фиаско, заключает Александр дель Валь.

Ранее Газета.ru сообщала, что конгресс США может рассмотреть вопрос о прекращении поддержки саудовской военной операции в Йемене после убийства оппозиционного саудовского журналиста The Washington Post Джамаля Хашукджи. О каких-либо санкциях в отношении Эр-Рияда не сообщается.