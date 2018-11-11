В Македонии назвали условие для улучшения отношений Запада с Россией

Скопье, 11 ноября. Западу нужно наладить отношения с Россией, но для этого должна измениться ситуация на Украине. Такое мнение в интервью немецкой газете Welt озвучил министр иностранных дел Македонии Никола Димитров.

По мнению главы македонского внешнеполитического ведомства, в долгосрочной перспективе нужно ослабить напряжение между Западом и Россией и укрепить сотрудничество сторон. Необходимым условием для этого он назвал установление мира на Украине.

«Разумеется, условием для этого является установление мира на Украине и сохранение ее территориальной целостности», — заявил Димитров.

Дипломат также предположил, что отношения Македонии с Россией не ухудшатся, если страна вступит в НАТО.

Ранее посол России в Македонии Сергей Баздникин обвинил представителей ЕС и США в попытках вмешиваться во внутренние дела балканской республики накануне референдума о переименовании, сообщает Газета.ru. Он также подчеркнул, что российские дипломаты не выступали с публичными заявлениями по поводу референдума в Македонии, чтобы это не выглядело попыткой вмешательства.