Усик защитил звание абсолютного чемпиона мира по боксу в бою с Белью

Лондон, 11 ноября. Украинский боксер Александр Усик победил британца Тони Белью нокаутом в восьмом раунде и защитил звание абсолютного чемпиона мира в весовой категории до 90,71 кг.

Поединок проходил в британском Манчестере. Бой был равным, с небольшим преимуществом украинского боксера. В восьмом раунде Усик встретил атаку Белью точными правым прямым и левым боковым ударами и отправил британца в нокаут.

Напомним, 31-летний украинский боец не потерпел ни одного поражения на профессиональном ринге, но одержал 16 побед, 12 поединков Усик закончил досрочно. Звание абсолютного чемпиона мира украинец завоевал в июле текущего года, победив в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) россиянина Мурата Гассиева.

Ранее Газета.ru сообщала, что Александр Усик прокомментировал отказ от государственных наград. Боксер заявил, что не считает себя героем. Среди более достойных государственного поощрения людей он назвал врачей, учителей и ученых.