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В Норвегии определили сорт лучшего в мире сыра

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В Норвегии определили сорт лучшего в мире сыра

Осло, 11 ноября. Международный конкурс сыроваров World Cheese Awards прошел в норвежском городе Берген, жюри выбрало лучший сыр из почти 3500 сортов со всего мира. Об этом сообщает Euromag.

На конкурсе было представлено 3472 сорта сыра из 41 страны, в том числе из признанных лидеров сыроделия Франции, Италии, Швейцарии и Германии. Норвегию представляли 175 сортов продукта. Конкурс судили эксперты, представители музеев, журналисты и блогеры. В жюри были представлены 50 граждан Норвегии и 180 судей из 29 стран. Сыры оценивали по внешнему виду, содержанию влаги и жира, консистенции, качеству корочки, цвету и вкусу.

Победителем конкурса стал норвежский сыр Фанауст (Fanaost). Его производят под Бергеном, на ферме Устегорден. Второе место жюри отдало традиционному норвежскому коричневому козьему сыру Хельфейт (Helfeit).

Автор: Виктор Мальцев
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