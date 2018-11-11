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В Германии раскрыли заговор военных с целью политических убийств

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В Германии раскрыли заговор военных с целью политических убийств

Берлин, 11 ноября. Федеральное ведомство уголовной полиции Германии раскрыло заговор бойцов спецназа, военных бундесвера и представителей ассоциации элитных солдат Uniter, которые собирались заняться политическими убийствами. Об этом со ссылкой на материалы расследования сообщает Focus.

По данным издания, заговорщики были уверены в неизбежном развале государства и готовили в Германии «день икс». Они планировали собрать неугодных политиков в определенном месте «с целью их физического устранения». Полный список жертв заговорщиков пока устанавливается. Среди них назван глава фракции Левой партии в бундестаге Дитмар Бартч.

О том, что заговорщики собирались делать после убийств, не сообщается. Focus отмечает, что заговорщики сделали запасы оружия, боеприпасов и топлива. Детали заговора они обсуждали на тайных собраниях.

Один из участников заговора, гражданин Германии Франко А предоставил в миграционную службу ложную информацию, назвавшись беженцем из Сирии. Мужчина планировал провести теракты против властей Германии и переложить вину за них на мигрантов.

Также сообщается, что расследованию пытался помешать сотрудник военной контрразведки, который предупреждал заговорщиков о ходе расследования и предстоящих обысках.

Автор: Виталий Малясев
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