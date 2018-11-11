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Неизвестные напали на экс-главу управления Росимущества в его доме под Самарой

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Неизвестные напали на экс-главу управления Росимущества в его доме под Самарой

Самара, 11 ноября. В Самарской области произошло нападение на экс-руководителя территориального управления Росимущества Айвара Кинжабаева, мужчина получил ножевые ранения.

«Четверо неизвестных проникли в дом Кинжабаева в Красноярском районе Самарской области и нанесли телесные повреждения. С ножевым ранением он был госпитализирован в больницу», — цитирует источник в правоохранительных органах области РИА Новости.

Кинжабаева прооперировали, в настоящее время его состояние стабильно, сообщает со ссылкой на источник агентство. В настоящее время экс-чиновник находится в Красноярской районной больнице, по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова на помощь к местным медикам выдвинулась бригада сотрудников центра медицины катастроф.

На месте нападения работает оперативно-следственная группа, сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности нападавших.

Автор: Виктор Мальцев
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