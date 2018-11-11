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Туктамышева рассказала о желании встретиться с президентом США

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Туктамышева рассказала о желании встретиться с президентом США

Москва, 11 ноября. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева нелестно отозвалась о президенте США Дональде Трампе, отвечая на вопросы фанатов в сервисе микроблогов Twitter.

Спортсменка отвечала на вопросы пользователей в течение часа. На вопрос одного из фанатов о том, с кем бы из известных людей она хотела встретиться. Туктамышева заявила, что с президентом США.

«Трамп. Чтобы сказать, что я надеру ему задницу в твиттере», — написала фигуристка.

Другой пользователь поинтересовался, кто стал бы партнером мечты для Туктамышевой, если бы она выступала в парном катании. В ответ фигуристка назвала фамилию американского президента.

«Трамп. Я бы выставила его еще более глупым. Но возможно ли это?» — ответила спортсменка.

Елизавета Туктамышева выиграла Гран-при в Канаде и заняла третье место в Японии. Ранее Газета.ru сообщила, что Серебряный призер Олимпиады-2002 Илья Авербух высоко оценил шансы россиянки на победу в финале Гран-при.

Автор: Виктор Мальцев
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