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Технологии

Huawei запатентовала смартфон с овальным отверстием в дисплее

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Huawei запатентовала смартфон с овальным отверстием в дисплее

Пекин, 11 ноября. Китайская компания Huawei запатентовала новую модель смартфона с овальным отверстием в дисплее.

Следует отметить, что накануне Samsung презентовал дисплеи серии Infinity со схожим дизайнерским решением. Между тем, аналогичными разработками занимаются и конкуренты «корейца»  — LG и Huawei. Разработчики сообщают, что в разъеме размещается не только динамик, но и камера, а также другие датчики.

По информации некоторых источников, новая модель получит имя Huawei P30. Скорее всего, ее выпуск начнется уже в 2019 году.

Ранее стало известно, что Samsung и Apple урегулировали многолетний спор, связанный с плагиатом дизайна iPhone. Конфликт длился на протяжении семи лет. Накануне стороны заключили мировое соглашение, подробности которого засекречены. Об этом сообщала накануне Газета.ru.

Автор: Сергей Свазовский
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