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Международные наблюдатели дали высокую оценку подготовке выборов в ЛНР

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Международные наблюдатели дали высокую оценку подготовке выборов в ЛНР

Луганск, 11 ноября. Подготовка к выборам в Луганской народной республике проходит на высоком уровне. Такое заявление сделал немецкий наблюдатель Андреас Маурер. По его словам, организаторы волеизъявления сделали все для соблюдения соответствующих международных стандартов.

«Все интернациональные стандарты подготовки к выборам выполнены. Я не увидел за активные два дня ни одного нарушения, каких-то проблем, о которых я мог бы сегодня сказать»,  — сказал представитель Германии.

Маурер также выразил надежду, что выборы в ДНР и ЛНР пройдут организовано и обойдутся без серьезных инцидентов.

Ранее Петр Порошенко призвал жителей ДНР и ЛНР игнорировать выборы. Он также призвал международное сообщество отреагировать на выборы в Донбассе. В частности, он обратился к США, Канаде и ЕС. Об этом сообщала Газета.ru.

Автор: Сергей Свазовский
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