Туск призвал не флиртовать с Россией и не радоваться изоляционизму США

Брюссель, 11 ноября. Глава Европейского Союза Дональд Туск призвал польских политиков не флиртовать с Россией и не радоваться изоляционизму США. Его комментарий опубликовала пресс-служба ЕС.

Туск посетовал, что многие политики не видят будущего Евросоюза. Он отметил, что эта тенденция значительно усилилась после выхода из организации Великобритании.

«Те, кто более или менее в восторге от дальнейших шагов Вашингтона к изоляционизму, те, кто с возрастающей интенсивностью флиртует с Владимиром Путиным, пытаются убедить нас, что ЕC не имеет будущего», — заявил Туск.

Между тем, по мнению польского политика, Польша должна и дальше находиться в составе ЕС, чтобы своими действиями способствовать укреплению союза.

Накануне Дональд Туск рассказал о возможном выходе Польши из ЕС. Об этом писала Газета.ru.