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Немецкий политик указал на законность пребывания наблюдателей в ДНР и ЛНР

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Немецкий политик указал на законность пребывания наблюдателей в ДНР и ЛНР

Берлин, 11 ноября. Немецкий политик от партии левых Андреас Маурер указал на законность нахождения международных наблюдателей на выборах в Донецкой и Луганской народных республиках.

Он подчеркнул, что своими действиями не нарушает какие-либо нормативные акты ФРГ или стран-участниц Европейского Союза. Политик добавил, что украинский посол уже надоел представителям немецкого внешнеполитического ведомства.

«Честно сказать, МИД Германии уже украинский посол надоел. Он всегда их (ноты протеста) туда привозит, и он всегда угрожает, что я получу еще какое-то письмо из прокуратуры из Киева»,  — сказал Маурер.

Представитель немецких правых сообщил, что ему постоянно угрожают письмом от украинской генпрокуратуры.

Ранее президент Украины Петр Порошенко призвал страны Запада отреагировать на выборы в Донбассе. Кроме того, на Украине просят усилить санкции против Москвы. Об этом писала RT.

Автор: Сергей Свазовский
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