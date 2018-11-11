«Посмешище для русских»: британцы высмеяли учения НАТО в Норвегии

Лондон, 11 ноября. Специалиста из Великобритании высмеяли учения НАТО Trident Juncture в Норвегии, завершившиеся 7 ноября. Свою оценку мероприятию дали, в частности, журналисты Daily Express.

Учения в Балтийском море и в северной части Атлантики стали самыми масштабными для военного блока со времен окончания «холодной войны». В них приняли участие 45 тысяч военнослужащих, а также около десяти тысяч единиц военной техники.

Военные альянса отрабатывали отражение наступления потенциального противника. Таковым стало вымышленное государство Мурину. По сценарию за наступательную операцию отвечали Норвегия, Канада и Швеция. Военнослужащие других стран-участниц НАТО держали оборону. Руководители военного блока оценили итоги учений в позитивном ключе.

«Мы здесь многому научились», – отметил адмирал США Джеймс Фогго.

Между тем, эксперты Daily Express усомнились в целесообразности и успехе мероприятия. Отмечается, что близость к границам России послужила для «потенциального противника» недвусмысленным намеком. Но попытка произвести на Москву впечатление едва ли удалось.

Более того, все эти потуги способны только развеселить Россию. С учетом наличия у РФ ядерного оружия провокация НАТО откровенно недальновидна, убеждены специалисты британского СМИ.

О начале самых масштабных учения за последние годы в Норвегии накануне сообщала RT. Отмечалось, что в рамках мероприятия военнослужащие альянса будут отрабатывать наступательные операции. Следует отметить, что, кроме сил НАТО, в учениях приняли участие военные из Финляндии, Швеции и Украины.