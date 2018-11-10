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Шезлонгов мало, а еда не та: россияне назвали главные недостатки отдыха в Турции

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Шезлонгов мало, а еда не та: россияне назвали главные недостатки отдыха в Турции

Москва, 10 ноября. Россияне назвали главные недостатки отдыха на курортах в Турции. Претензии наших соотечественников к популярному туристическому направлению изучали специалисты OneTwoTrip.

В рамках исследования учитывалось мнение как самостоятельных путешественников, так и обладателей туристических путевок. Чаще всего респонденты жалуются на нехватку лежаков. Часть россиян признались, что вынуждены были занимать места рано утром, чтобы не лишиться этого удобства. Их менее удачливые соседи таким поведением недовольны: лежаки часами простаивают зря, хотя ими могли бы воспользоваться другие люди.

Не все гладко с питанием. Большинство турецких отелей предлагают своим посетителям довольно однообразный рацион. Ка следствие, уже через несколько дней блюда «приедаются».

По мнению многих россиян, хромает и развлекательная программа. Вечерние шоу большинство респондентов сочли скучными и не заслуживающими внимания. Негативную оценку большинства отдыхающих получили также спортивные мероприятия и детские развлекательные программы.

Шезлонгов мало, а еда не та: россияне назвали главные недостатки отдыха в Турции

Ценители отмечают, что качество и ассортимент алкоголя далеки от идеала. Многие участники опроса заподозрили рестораторов в недобросовестном отношении. По их мнению, алкоголь разбавляется.

Наконец, многие отдыхающие обратили внимание на маленькую площадь гостиниц и их почтенный возраст.

Ранее Газета.ru анализировала последствия девальвация национальной валюты Турции на дороговизну отдыха в этой стране. По мнению экспертов, россиянам отдыхать в Турции станет выгоднее, несмотря на некоторое ослабление рубля.

Автор: Сергей Свазовский
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