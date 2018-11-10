«Жаль красавицу»: россияне скорбят о смерти украинской актрисы Юлии Волчковой

Москва, 10 ноября. Россияне выражают свои соболезнования в связи со смертью известной украинской актрисы Юлии Волчковой, скончавшейся накануне в возрасте 44 лет после тяжелой болезни. Печальная новость широко обсуждается в социальных сетях. Большинство пользователей отмечают молодость и красоту актрисы.

«Очень молодая и красивая», — пишет Сергей Астапов.

Очень жаль молодая и красивая — Астапов Сергей (@AstapSergeiSPb) November 10, 2018

Схожий по содержанию комментарий оставил Сергей Солоков.

Жаль красавицу — Сергей Соколов (@8FCCJASwDR3Ufs5) November 10, 2018

Россияне приносят соболезнования родным и близким скончавшейся актрисы.

Вечная память. Соболезнования близким — Natalya Matveeva (@NattaMatveeva) November 10, 2018

Юлия Волчкова родилась в Киеве 29 августа 1974 года. Высшее образование она получила в Киевском государственном институте театрального искусства имени И. Карпенко-Карого. Вскоре она поступила в Театр драмы и комедии. Широкую известность актриса получила благодаря фильму «День рождения Буржуя». Совместный украино-российский проект завоевал огромную популярность в обеих странах.

Волчкова снималась также в фильмах «Женская работа с риском для жизни», «Сердцу не прикажешь», «Колечко с бирюзой», «Брат за брата», «Превратности любви». Ее последней актерской работой стала небольшая роль в фильме «Нити судьбы».

О смерти Юлии Волчковой ранее сообщала Газета.ru. Украинская актриса умерла на 45 году жизни после тяжелой болезни. Время и дата прощания с актрисой будут известны несколько позже.