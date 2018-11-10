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Порошенко: Украина ждет реакции Запада на выборы в Донбассе

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Порошенко: Украина ждет реакции Запада на выборы в Донбассе

Киев, 10 ноября. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ждет от Соединенных Штатов Америки, Европейского Союза и Канады реакции на выборы в Донбассе. Также глава Украины призвал жителей народных республик игнорировать предстоящее волеизъявление.

«Хочу подчеркнуть, что в ближайшие часы мы ждем и заседание стран Большой семерки, и реакции наших партнеров по Европейскому Союзу, партнеров из США, Канады и всего мира»,  — цитирует Порошенко его пресс-служба.

В заявлении также сообщается, что в понедельник в Вене состоится заседание Постоянного совета ОБСЕ, в рамках которого будут рассмотрены и вопросы, связанные с выборами в Донбассе.

Следует отметить, что выборы в ДНР и ЛНР запланированы на 11 ноября 2018 года. Жители будут выбирать депутатов местных советов, а также глав мятежных республик.

В России отмечают, что выборы не противоречат минским соглашениям. На Западе придерживаются иной точки зрения. В Евросоюзе уже заявили о непризнании результатов будущего волеизъявления. По мнению Йоханнеса Хана, голосование не будет способствовать реализации минских договоренностей. Он призвал конфликтующие стороны двигаться в направлении урегулирования конфликта. Об этом сообщала RT.

Порошенко: Украина ждет реакции Запада на выборы в Донбассе

На Украине выборы в Донбассе послужили поводом для очередной волны антироссийской истерии.  Глава министерства иностранных дел Павел Климкин призвал международное сообщество усилить ограничительные меры против Москвы. С аналогичным призывом выступила и вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко. Об этом писала Газета.ru.

Автор: Сергей Свазовский
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