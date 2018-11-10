Хельсинки, 10 ноября. Сборная России по хоккею досрочно завоевала Кубок Карьяла, победив сборную Швеции со счетом 4:1. Турнир, имеющий статус этапа Евротура, проходит в финском Хельсинки.

Накануне россияне обыграли хозяев, сборную Финляндии — 3:0. Успех в поединке со шведами гарантировал команде Ильи Воробьева победу в Кубке Кубок Карьяла, независимо от исхода последнего тура состязания.

В заключительном поединке наша команда сыграет с чехами, а сборная Финляндии сыграет со Шведами. Эти матчи пройдут уже завтра, 11 ноября.

Главный тренер сборной России Илья Воробьев отметил слаженные действия своих подопечных.

«Мне не хочется выделять персоналии. В этих двух играх мы увидели очень командный хоккей, и хочется выделить команду», — цитирует наставника Газета.ru.

Следует отметить, что ранее сборная России уже побеждала на Кубке Карьяла под руководством Олега Знарка.