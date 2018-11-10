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Сирия: шесть военных САА погибли и пять ранены при обстрелах в провинции Хама

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Сирия: шесть военных САА погибли и пять ранены при обстрелах в провинции Хама

Дамаск, 10 ноября. Шесть военнослужащих сирийских правительственных войск погибли и пять ранены при обстрелах в провинции Хама Сирийской Арабской Республики. Об этом российский Центр примирения враждующих сторон в САР.

Отмечается, что на протяжении суток боевики открывали огонь в сирийских провинциях Хама, Латакия и Алеппо.

«При обстреле населенного пункта Телль-Марак провинции Хама получили ранения двое военнослужащих вооруженных сил САР. В результате обстрела населенного пункта Хальфая провинции Хама погибло шестеро и ранено трое сирийских военнослужащих», — уточнили в ЦПВС.

Отмечается также, что в провинции Дейр-эз-Зор состоялась рабочая встреча комитета примирения и представителей местного самоуправления. Главной темой обсуждения стали вопросы восстановления инфраструктуры.

RT напоминает, что военные САА погибли накануне при обстрелах в Идлибе и Хаме.

Автор: Сергей Свазовский
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