Донецк, 10 ноября. В преддверии выборов корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) удалось пообщаться с международными наблюдателями из Италии о европейской неофициальной позиции относительно существования народных республик и политической ситуации в Европе в целом.

Итальянский журналист, экс-депутат Европарламента Джульетто Кьезо прибыл в республику по приглашению МИД ДНР, чтобы выполнять функции международного наблюдателя на выборах. По словам итальянца, несмотря на официальное приглашение от министерства иностранных дел ДНР, это, скорее, неофициальный визит с целью рассказать о происходящем в республике за ее пределами в Европе.

«Мой визит нельзя назвать официальным – в таком случае, это происходило бы немного по-другому. Как минимум, в Европе есть определенная юридическая система, с помощью которой комиссия выбирает людей среди членов парламента. Они, в свою очередь, едут в командировку и пишут оттуда доклады. Мне таких требований никто не предъявлял – у меня немного другая функция. Я хочу рассказать о выборах в ДНР своим читателям максимально честно», — утверждает Джульетто Кьезо.

Он считает, что конечно, было бы правильнее, если бы в ДНР приехали представители действующего правительства в Европе и сами посмотрели, как обстоят дела.

«Но тогда им пришлось бы писать правду, а они этого не хотят», — посмеивается собеседник ФАН.

По мнению Джульетто Кьезо, конфликт в Донбассе будет очень затяжным, и исходя из увиденного только за один день пребывания в ДНР он понял, насколько тяжело понимание такой перспективы дается жителям народной республики.

«Быстрое решение этого конфликта невозможно по международной причине, будем называть это так. Как европеец, я должен сказать, что роль Европы здесь ключевая, но отрицательная. Европа могла бы решить проблему войну очень быстро – достаточно было бы напомнить Киеву, что надо вернуться к Минским соглашениям как можно быстрее, но вы сами видите, что происходит вместо этого», — рассказывает итальянец.

Тем не менее, в странах Евросоюза тоже не все хорошо – многие из прибывших делегатов говорят о разрушении системы ценностей у себя на родине. В частности, многие проблемы возникают из-за давления со стороны новой политической системы.

«Десять-двадцать лет назад люди стремились к сохранению и развитию культуры и самоидентичности. Со временами Евросоюза пришла новая тенденция антиценностей – идеология индивидуализма, который разрушает человека. Он больше не знает, кто он, не знает своих корней, и настроен на потребительский образ жизни. Настоящие ценности есть сейчас в России – семья, защита страны, сохранение традиций и культуры. Раньше наши страны жили очень хорошо – был высокий уровень жизни, но новая идеология Евросоюза делает людей во Франции, Италии и других странах пустыми куклами с жаждой покупать», — считает кандидат антропологических наук, аналитик IsAG (Института высших геополитических исследований и смежных наук) Элизео Бертолази.

Все иностранцы, прибывшие в ДНР, сходятся в одном мнении – каждый из них считает Донецкую и Луганскую народные республики перспективными молодыми государствами со стойкими, сильными людьми. И каждый выражает надежду на достойное будущее ЛНР и ДНР.