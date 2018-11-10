«А вы работаете в ГРУ?»: агенты ФБР задержали главу USA Really в аэропорту Вашингтона

Сотрудники Федерального бюро расследований США задержали российского журналиста, главного редактора издания USA Really, посвященного правдивому освещению жизни в Америке, члена Общественной палаты РФ Александра Малькевича. Как оказалось, целью задержания и допроса российского журналиста было вручить ему уведомление с требованием регистрации издания в качестве иноагента в США. Что касается последнего пункта, о нем мы подробно расскажем в следующем материале. Пока же обратим внимание читателя на один примечательный факт: допрашивать Александра и извещать его о необходимости специальной регистрации проекта USA Really в аэропорту собрались … 19 сотрудников ФБР! 19! Сотрудников ФБР! Одному русскому журналисту!

Как сообщил Малькевич Федеральному агентству новостей, задержание произошло вечером 9 ноября в аэропорту Вашингтона, откуда журналист собирался вылететь в Париж, где проходят мероприятия, приуроченные к окончанию Первой мировой войны.

«Я зарегистрировался на рейс, пошел на контроль и меня остановили несколько мужчин, прямо как в кино. Меня окружили, взяли в кольцо, двое были в форменных синих куртках. Со словами «мистер Малькевич» положили руку на плечо, показали удостоверение с буквами FBI, и сказали, что я должен проследовать за ними», — рассказал журналист.

В отдельной комнате его и его багаж ждала большая группа людей. Там ему предъявили ордер на задержание, выписанный судом штата Виргиния 8 ноября и подписанный судьей Майклом Нахманоффом, который позволял задержать его на территории США в срок до 22 ноября. В течение двух часов американские правоохранители вывернули и проверили весь багаж российского журналиста, уделив особое внимание всем электронным устройствам и носителям информации — они были тщательно просканированы, а вся информация перенесена в базы данных ФБР.

«Они были хорошо подготовлены, — отмечает Александр Малькевич. — У них там стоял компьютер, куча всяких проводов, машинок, техники, несколько человек с фотоаппаратами. После этого состоялся допрос, который длился порядка полутора часов».

Следует отметить, что американцы даже не попытались предоставить русскоговорящему журналисту услуги переводчика.

«В начале я мягко заметил, что неплохо было бы пригласить кого-то со знанием русского языка, а уж в идеале — каких-то консульских работников, но времени на это не было, и пришлось общаться так, — рассказал главред USA Really. — Посыл был такой: если вы будете сотрудничать, то вы улетите, а если вы будете «выступать», то вы останетесь. Из серии «вы лучше не рыпайтесь».

По словам впервые попавшего в такую ситуацию журналиста, весь допрос можно было разделить на две части — «серьезную и юмористическую». В первой части Александра Малькевича и USA Really постарались любыми средствами привязать к одной из популярнейших тем: якобы имевшему место «российскому вмешательству» в президентские выборы в США в 2016 году.

«Считаю, что USA Really как проект состоялся, потому что первая часть допроса была посвящена именно этому: то есть «кто мы», «зачем», «почему», «зачем мы подрываем основы американской демократии», и т. д., — рассказывает Александр Малькевич. — Первый блок вопросов был посвящен тому, «зачем вообще USA Really пришли на американскую землю, нам было и без вас хорошо».

Второй блок — «давайте вы признаетесь, кого вы знаете из всех этих людей, которые под санкциями», третий блок — «давайте поговорим о Федеральном агентстве новостей». И постоянно — «признайтесь, зачем вы вмешивались в выборы в 2016 году».

По словам Малькевича, американские сыщики оказались чрезвычайно информированными и явно отлично подготовились прежде чем допрашивать российского журналиста, приехавшего в США для освещения промежуточных выборов 2018 года: «Они в курсе абсолютно всего, все то, что было в открытом доступе — все мои интервью, все материалы, которые выходили в американской прессе — они все досконально проштудировали, аудиоподкасты, эта публика знает все вообще».

Вторая часть допроса, как рассказал ФАН журналист, проходила гораздо спокойнее и была «юмористической» — так, например, российского журналиста абсолютно всерьез спросили, подходил ли он «спецподготовку».

«Какую спецподготовку?», — удивленно осведомился Малькевич. «Спецподготовку в структурах типа ГРУ», — к удивлению и смеху журналиста заявила допрашивавшая его девушка-афроамериканка.

На ехидное замечание журналиста, что работать в ГРУ ему бы не позволили очки и лишний вес, сотрудники ФБР позволили себе ответить намеком на угрозу: мол, им «известен отличный способ похудеть», на что Малькевич, показав на свои оранжевые куртку и кроссовки, ответил, что «любит оранжевый цвет, но не такой, как у Марии Бутиной».

«Вообще, сильное ощущение, хочу вам сказать, — отметил Малькевич. — Были продублированы все мифы, все то, что вообще ходит в американских СМИ, все это: вмешательство в выборы в 2016 году, в 2018 году, ФАН, Хусяйнова, ГРУ, признавайтесь, с кем вы сотрудничаете, получаете ли вы деньги от государства, с кем из российских чиновников вы знакомы, ходили ли в Вашингтоне в посольство — спрашиваю: а что, запрещено, что ли? — нет-нет, говорят, нормально все, и дальше: какие и кто вам дает задания, кому вы даете задания, явки-пароли-адреса, и минут 20 упор на тему: «Зачем вы лезете в нашу американскую жизнь, почему вас так интересуют наши проблемы?»

Обсудили, конечно, и цензуру в американских социальных сетях, от которой страдает не только USA Really, но и десятки независимых блогеров и СМИ, которые осмеливаются не разделять точку зрения Facebook на происходящее в Америке.

По версии фэбээровцев, Facebook так ожесточенно преследует USA Really «потому что вы русские». На этом моменте стала понятна главная цель неожиданного задержания и допроса главреда российского издания, пишущего о Штатах, — оказалось, что главной целью было вручить Александру Малькевичу «уведомление о разбирательстве по поводу необходимости включить USA Really в список СМИ-иностранных агентов в США».

«Оказывается, американское правосудие и шире, американская власть ждет, чтобы USA Really зарегистрировалось в качестве иностранного агента, потому что это то, что нам вменяют в вину — даже журналисты, которые говорили, что «у вас очень хороший стал сайт, но мы все, американцы простые, должны знать, что вы — русские, а у вас нигде на сайте этого не написано, — объясняет Малькевич.

По возвращении в Москву наш коллега обратится в правоохранительные органы и МИД России. По словам Александра Малькевича, он рассчитывает правовой оценки и соответствующей в данном случае реакции на события, произошедшие в США.