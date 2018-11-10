На Украине хотят отказаться от празднования 8 Марта из-за России

Москва, 10 ноября. На Украине вновь предложили отказаться от празднования 8 Марта. На этот раз автором инициативы стал директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

«Что касается 8 Марта, то я думаю, что украинское общество готово отказаться от традиции его празднования», — цитирует слова Вятровича издание «Главред».

По его мнению, Украина «не может жить в одном ритме» с Россией, что сейчас, как полагает Вятрович, понимает все больше украинцев.

Он также отметил, что Украину «ослабляет» синхронное празднование определенных дат с Российской Федерацией. Вятрович подчеркнул, что молодежь на Украине уже не испытывает ностальгии по подобным праздникам.

Директор института нацпамяти считает, что 8 Марта должно ассоциироваться с днем борьбы за права женщин, а не с Международным женским днем, как это происходит во всем мире. Этот день, по его мнению, не следует делать выходным.

Отметим, что это уже как минимум шестая попытка отменить празднование 8 Марта на Украине. Законопроект о Междунородном женском дне внесли на рассмотрение еще в 2015 году — сразу после отмены Дня защитника Отечества.

В прошлом году на рассмотрение украинского кабмина был подан законопроект, запрещающий празднование 8 Марта на Украине, однако в правительстве посчитали целесообразным оставить международный праздник в покое.

Напомним, на Украине с мая 2015 года действует закон о так называемой декоммунизации, который предусматривает переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.