Карлсен свел вничью вторую партию матча за титул чемпиона мира по шахматам против Каруаны
Лондон, 10 ноября. Магнус Карлсен добился ничьей белым цветом во второй партии матча за титул чемпиона мира по классическим шахматам против американца Фабио Каруаны.
Норвежец активно сыграл в дебюте, но перевеса не добился. Более того, Каруана имел серьезные шансы на победу. К тому же, чемпион мира был близок к цейтноту.
Тем не менее, в эндшпиле без пешки Магнус удержал ничью. Соперники заключили мир по предложению американского гроссмейстера.
Первый поединок матча также завершился ничейным исходом. После семи часов борьбы и 113 ходов ничью предложил Карлсен. Счет матча после двух партий: 1:1.
Всего чемпион и претендент проведут 12 партий. В случае ничейного исхода судьбу шахматной короны решит тай-брейк.
В предыдущем поединке за титул Магнус Карлсен в упорной борьбе удержался на Олимпе, победив россиянина Сергея Карякина на тай-брейке. Право бросить вызов чемпиону получает шахматист, одержавший победу на турнире претендентов, напоминает Газета.ru.