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Сильный пожар произошел в жилом доме в Уфе, эвакуировано 70 человек

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Сильный пожар произошел в жилом доме в Уфе, эвакуировано 70 человек

Уфа, 10 ноября. Серьезный пожар произошел в многоквартирном жилом доме в Уфе, пожарные спасли шесть человек, в том числе четверых детей, и эвакуировали 70 жильцов. Соответствующая информация приводится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по региону.

Согласно приведенным данным, ЧП случилось в доме на улице Рихарда Зорге. В квартире на втором этаже загорелось домашнее имущество на общей кухне. Пожар был локализован, огнеборцы ликвидировали открытое горение. Пожарные  эвакуировали по лестничным маршам 70 человек, в том числе 17 детей. Шесть человек были эвакуированы из зоны воздействия опасных факторов пожара по автолестнице и с использованием средств спасения.

В настоящее время устанавливаются причины случившегося.

Напомним, ранее сообщалось, что четырех человек госпитализировали после пожара в жилом доме в Москве. 

Автор: Тимур Румянцев
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