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Двое бойцов ВСУ подорвались на мине в Донбассе

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Двое бойцов ВСУ подорвались на мине в Донбассе

Киев, 10 ноября. В Донбассе двое военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли при подрыве на взрывном устройстве, двое их сослуживцев получили ранения. Соответствующая информация приводится в сообщении на сайте украинского Минобороны.

В военном ведомстве отметили, что срабатывание взрывного устройства произошло в промежутке между наблюдательными постами на Светлодарском направлении во время проведения мероприятий по недопущению проникновения диверсионно-разведывательных групп.

«Двое военнослужащих Объединенных сил погибли, еще двое получили ранения», — указано в сообщении.

Отметим, что в зоне Операции объединенных сил в Донбассе продолжают гибнуть и калечиться украинские военные, подрывающиеся на своих же минах. В конце октября трое украинских военных подорвались на собственной мине. Накануне двое военнослужащих ВСУ погибли при подрыве легкового автомобиля.

 

Автор: Тимур Румянцев
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