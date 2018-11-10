Двое бойцов ВСУ подорвались на мине в Донбассе

Киев, 10 ноября. В Донбассе двое военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли при подрыве на взрывном устройстве, двое их сослуживцев получили ранения. Соответствующая информация приводится в сообщении на сайте украинского Минобороны.

В военном ведомстве отметили, что срабатывание взрывного устройства произошло в промежутке между наблюдательными постами на Светлодарском направлении во время проведения мероприятий по недопущению проникновения диверсионно-разведывательных групп.

«Двое военнослужащих Объединенных сил погибли, еще двое получили ранения», — указано в сообщении.

Отметим, что в зоне Операции объединенных сил в Донбассе продолжают гибнуть и калечиться украинские военные, подрывающиеся на своих же минах. В конце октября трое украинских военных подорвались на собственной мине. Накануне двое военнослужащих ВСУ погибли при подрыве легкового автомобиля.