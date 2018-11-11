Сирия новости 11 ноября 07.00: 130 человек дезертировало из SDF; курды понесли потери в Дейр-эз-Зоре

Сирия, 11 ноября. 130 человек дезертировало из SDF; курды понесли потери в Дейр-эз-Зоре; «Хайят Тахрир аш-Шам» включает в свой состав новых боевиков. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Курды: потеряли 30 боевиков в Дейр-эз-Зоре.

«Исламское государство»1: подтвердили гибель одного из своих полевых командиров в Хаджине.

«Файлак аш-Шам»: понесли существенные потери в боях с «Хайят Тахрир аш-Шам» в Идлибе.

Международная коалиция: нанесла авиаудары по Хаджину и Ас-Сусе в Дейр-эз-Зоре.

«Народное сопротивление восточных районов»: провело два теракта против курдов в Ракке.

Провинция Дейр-эз-Зор

Курдские вооруженные формирования на восточном берегу Евфрата по-прежнему не предпринимают попыток вернуть ранее утраченные территории. Как сообщает прокурдский источник в Twitter @DeirEzzor24, международные коалиция нанесла авиаудары по районам города Хаджин и Ас-Суса, в ходе которых якобы было ликвидировано несколько десятков боевиков «Исламского государства», три «джихад-мобиля» и склад вооружения террористов.

Пропагандистский ресурс ИГИЛ1 Amaq подтвердил уничтожение одного из своего полевых командиров Абу Омара Дарья.

Telegram-канал @Syria_2_4, в свою очередь сообщает, что ИГИЛ атаковало с помощью заминированных автомобилей позиции «Демократических сил Сирии» к северу от Хаджина, а также обстреляли из минометных орудий подконтрольный курдам населенный пункт Эль-Бахра. По последним данным, потери SDF составили 30 человек.

Кроме этого, по сообщениям источника в Twitter (@Nidalgazaui), в результате нападений «Исламского государства» к северу от Хаджина было ликвидировано и захвачено несколько курдов.

Провинция Идлиб

Более 60 боевиков группировки «Джейш аль-Изза» было убито в ходе боев с силами «Хайят Тахрир аш-Шам» за последние несколько дней в райзных районах Идлибской зоны деэскалации, об этом сообщает Telegram-канал @News_Turkey1. Кроме этого, по информации того же источника по неизвестным пока причинам погиб полевой командир «Файлак аш-Шам» Абу Хасан Хомси.

Одновременно с этим, как сообщает Telegram-канал @stepnews, «Хайят Тахрир аш-Шам» ведет работу по включению в свой состав более мелких группировок. Так, например, по неподтвержденной пока информации, в состав террористического альянса «Джебхат ан-Нусры»1 вошло более ста боевиков, ранее действовавших на севере Идлиба.

«Хайят Тахрир аш-Шам» и «Джейш аль-Изза» арестовали 29 своих боевиков, а также пятерых членов псевдогуманитарной организации «Белые каски» по обвинению в утечке информации о готовящейся в Идлибе инсценировке химатаки, в которой планировалось обвинить правительство Башара Асада. Об этом пишет информационное агентство Sputnik.

Провинция Ракка

Ополченцы из «Народного сопротивления восточных районов» снова дали о себе знать и совершили еще два теракта вблизи блокпостов курдских вооруженных формирований в Ракке. Об этом сообщает ближневосточное издание Euphrates Post. Информация о потерях, понесенных «Демократическими силами Сирии», не уточняется.

Напомним, население, проживающее на занимаемых SDF территориях провинций Алеппо, Ракка, Хасака и Дейр-эз-Зор, воспринимает курдов и поддерживающие их американские войска как оккупантов. Люди арабского происхождения регулярно устраивают акции протеста против репрессивной политику курдских вооруженных формирований. Некоторые мирные жители вынуждены уходить в ополчения и оказывать сопротивление захватчикам с оружием в руках.

Провинция Хасака

Арабские боевики из состава «Демократических сил Сирии» отказались участвовать в боевых действиях против Турции, сообщает Telegram-канал @mdadasham. Около 130 человек в тренировочном лагере SDF «Аль-Холь», расположенного к юго-востоку от города Хасака, отказались выполнять приказы курдского командования и дезертировали, забрав с собой оружие и снаряжение.

Кроме этого, по информации источника в Telegram @NewsTerkey1, неизвестные напали на патрульный автомобиль «Демократических сил Сирии», убив одного полевого командира и ранив пятерых боевиков курдских вооруженных формирований.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)