Норвежский наблюдатель: Западные СМИ не говорят правду о том, что происходит в Донбассе

Луганск, 10 ноября. Западные СМИ совсем не говорят правду о том, что происходит в Донбассе и чего на самом деле хотят люди. К такому выводу пришел руководитель информационного центра Нистад Бьерн Дитлеф, который приехал в ЛНР из Норвегии в качестве наблюдателя, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Дитлеф выступил на круглом столе «За международное признание Донбасса!», в котором приняли участие иностранные наблюдатели и жители Луганской народной республики. В ходе мероприятия обсуждались вопросы ограничения прав и свобод жителей ЛНР со стороны Украины.

«Я приехал пообщаться с вашими людьми, узнать, что на самом деле у вас происходит. У меня маленький информационный центр, я очень стараюсь информировать норвежское общество о том, что происходит на Украине и в России. Для меня очень важно присутствовать здесь и самому все увидеть», — рассказал Дитлеф.

По словам норвежца, «люди здесь русские, они считают, что их семья — это русские, они очень хотят стать частью Российской Федерации». Как отметил Дитлеф, он пришел к выводу, что объединение с Россией является «волей местного населения, поэтому мировое сообщество должно уважать это мнение».