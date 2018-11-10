Норвежский наблюдатель: Западные СМИ не говорят правду о том, что происходит в Донбассе
Луганск, 10 ноября. Западные СМИ совсем не говорят правду о том, что происходит в Донбассе и чего на самом деле хотят люди. К такому выводу пришел руководитель информационного центра Нистад Бьерн Дитлеф, который приехал в ЛНР из Норвегии в качестве наблюдателя, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
Дитлеф выступил на круглом столе «За международное признание Донбасса!», в котором приняли участие иностранные наблюдатели и жители Луганской народной республики. В ходе мероприятия обсуждались вопросы ограничения прав и свобод жителей ЛНР со стороны Украины.
«Я приехал пообщаться с вашими людьми, узнать, что на самом деле у вас происходит. У меня маленький информационный центр, я очень стараюсь информировать норвежское общество о том, что происходит на Украине и в России. Для меня очень важно присутствовать здесь и самому все увидеть», — рассказал Дитлеф.
По словам норвежца, «люди здесь русские, они считают, что их семья — это русские, они очень хотят стать частью Российской Федерации». Как отметил Дитлеф, он пришел к выводу, что объединение с Россией является «волей местного населения, поэтому мировое сообщество должно уважать это мнение».
«Скоро у вас будут выборы, они показывают, что ваши люди хотят жить нормально, свободно, мирно. Очень, конечно, плохо, что Запад и норвежские СМИ совсем не говорят правду о том, что здесь у вас происходит, и чего хотят люди», — добавил норвежский наблюдатель.