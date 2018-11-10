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Известная украинская актриса умерла в возрасте 44 лет в Киеве

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Известная украинская актриса умерла в возрасте 44 лет в Киеве

Киев, 10 ноября. В субботу после тяжелой болезни скончалась заслуженная артистка Украины Юлия Волчкова. Информация о ее смерти появилась на странице Театра драмы и комедии на левом берегу Днепра в социальной сети Facebook.

Актрисе было всего 44 года. Помимо работы в театре, Волчкова часто появлялась и на телеэкране. Она сыграла во многих сериалах и фильмах, среди которых «Вальдшнепы», «День рождения Буржуя», «Роксолана, пленница султана», «Кольцо с рубином», «Нити судьбы».

«Глубоко скорбим по поводу преждевременной смерти очаровательной женщины с удивительной энергетикой и художественным талантом», — говорится в сообщении театра.

Напомним, ранее ушел из жизни народный артист России, режиссер и актер Олег Лавров.

Автор: Тимур Румянцев
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